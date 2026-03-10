Ілюстративне фото: armyinform

У понеділок, 9 березня, ввечері війська РФ атакували ударними дронами типу Shahed 131/136 Баштанський район

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Росіяни поцілили по обʼєкту транспортної інфраструктури в Снігурівській громаді. Більше інформації наразі немає.

Крім того, вчора ворог двічі атакував FPV-дронами та одним ударним дроном типу "Молнія" Куцурубську громаду Миколаївського району.

На щастя, в обох випадках обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували безпілотниками Дніпро. Через ворожу атаку понівечена багатоповерхівка. Постраждали 10 людей.