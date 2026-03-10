Наслідки ворожих атак по Харкову: пошкоджені будинки, 12 постраждалих
Російські військові продовжують тероризувати жителів Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
У понеділок, 9 березня, близько 21:00 російський ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного будинку в Індустріальному районі міста.
Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибиті вікна.
Постраждали 8 людей. Отримали поранення та травми п’ятеро чоловіків. Дві жінки та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.
Вночі росіяни атакували безпілотником Холодногірський район Харкова. Внаслідок влучання БпЛА в дорогу пошкоджені три приватних домоволодіння та автомобіль.
Постраждали четверо людей: жінки 58, 52 і 38 років та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці.
Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували безпілотниками Дніпро. Через ворожу атаку понівечена багатоповерхівка. Постраждали 10 людей.