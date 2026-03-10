Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У понеділок, 9 березня, близько 21:00 російський ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного будинку в Індустріальному районі міста.

Внаслідок атаки загорілися автомобілі, у квартирах вибиті вікна.

Постраждали 8 людей. Отримали поранення та травми п’ятеро чоловіків. Дві жінки та 16-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.

Вночі росіяни атакували безпілотником Холодногірський район Харкова. Внаслідок влучання БпЛА в дорогу пошкоджені три приватних домоволодіння та автомобіль.

Постраждали четверо людей: жінки 58, 52 і 38 років та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня росіяни атакували безпілотниками Дніпро. Через ворожу атаку понівечена багатоповерхівка. Постраждали 10 людей.