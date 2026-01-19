16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 18:23

Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата

19 січня 2026, 18:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Обраний нардепом від "Слуги" Кравець з-за кордону повідомив, що відмовляється від мандата

Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

За його словами, він виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

"Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", – зазначив Кравець.

Також він додав, що своїм місцем поступається за списком "найбільш достойній людині", яка йде після нього, а саме директору турагентства Богдану Козубу.

Як повідомлялось, нардепка від "Слуги народу" під час спілкування із главою НАБУ грала в ігри на смартфоні. Йдеться про Аліну Загоруйко.

Всі новини »
На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування
19 січня 2026, 19:22
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:59
9 постраждалих і 1 загибла: російські війська вдарили по Слобідському району Харкова
19 січня 2026, 18:43
Гаряче харчування для киян: ДСНС запускає мобільні кухні – Свириденко
19 січня 2026, 18:35
Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News
19 січня 2026, 18:11
Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
19 січня 2026, 17:55
РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів
19 січня 2026, 17:41
У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу
19 січня 2026, 17:35
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
19 січня 2026, 17:19
