Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

За його словами, він виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах.

"Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", – зазначив Кравець.

Також він додав, що своїм місцем поступається за списком "найбільш достойній людині", яка йде після нього, а саме директору турагентства Богдану Козубу.

Як повідомлялось, нардепка від "Слуги народу" під час спілкування із главою НАБУ грала в ігри на смартфоні. Йдеться про Аліну Загоруйко.