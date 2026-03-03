У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку

Фото: Нацполіція

У Херсоні затримали чоловіка, який зґвалтував жінку. Правоохоронці затримали його на місці

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Патрульні поліцейські увечері біля кафе помітили підозрілого чоловіка. Коли вони почали йти до нього, то почули жіночий крик. Чоловік став застібати штани та пробувати втекти, проте правоохоронці його затримали. З'ясувалось, що зловмисник пограбував та зґвалтував 51-річну місцеву жительку.

"У межах досудового слідства заплановане повідомлення йому підозри за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 "Зґвалтування" та ч. 4 ст. 186 "Грабіж" Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу. Тривають необхідні слідчі дії. Фігуранту може загрожувати 10 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

