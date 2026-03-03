11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
21:50  03 березня
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
03 березня 2026, 20:35

У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку

03 березня 2026, 20:35
Фото: Нацполіція
У Херсоні затримали чоловіка, який зґвалтував жінку. Правоохоронці затримали його на місці

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Патрульні поліцейські увечері біля кафе помітили підозрілого чоловіка. Коли вони почали йти до нього, то почули жіночий крик. Чоловік став застібати штани та пробувати втекти, проте правоохоронці його затримали. З'ясувалось, що зловмисник пограбував та зґвалтував 51-річну місцеву жительку.

"У межах досудового слідства заплановане повідомлення йому підозри за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 "Зґвалтування" та ч. 4 ст. 186 "Грабіж" Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу. Тривають необхідні слідчі дії. Фігуранту може загрожувати 10 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

