На Львівщині військовий вимагав від солдата "відкати" за непереведення в зону бойових дій

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий вимагав, щоб солдат щомісяця платив йому 10 тисяч гривень. За ці гроші він не ініціював переведення солдата в інше місце несення служби, яке знаходилось у зоні бойових дій. Затримали його під час отримання чергового "траншу".

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.