На Львівщині військовий вимагав від солдата "відкати" за непереведення в зону бойових дій
У Львівській області викрили начальника фізичної підготовки й спорту військової частини. Він щомісяця вимагав хабарі від солдата
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, військовий вимагав, щоб солдат щомісяця платив йому 10 тисяч гривень. За ці гроші він не ініціював переведення солдата в інше місце несення служби, яке знаходилось у зоні бойових дій. Затримали його під час отримання чергового "траншу".
"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.