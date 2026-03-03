11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
21:50  03 березня
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 23:30

На Львівщині військовий вимагав від солдата "відкати" за непереведення в зону бойових дій

03 березня 2026, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Львівській області викрили начальника фізичної підготовки й спорту військової частини. Він щомісяця вимагав хабарі від солдата

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий вимагав, щоб солдат щомісяця платив йому 10 тисяч гривень. За ці гроші він не ініціював переведення солдата в інше місце несення служби, яке знаходилось у зоні бойових дій. Затримали його під час отримання чергового "траншу".

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мобілізація військова служба хабар Львівська область
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
03 березня 2026, 21:50
Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі
03 березня 2026, 20:50
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині ділок організував бізнес на ухилянтах
03 березня 2026, 19:05
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
В Україні дорожчає бензин: скільки тепер коштує заправити авто
03 березня 2026, 23:55
На Житомирщині шахраї просять гроші від імені мера
03 березня 2026, 22:45
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
03 березня 2026, 21:50
На Харківщині активісти протестують проти скасування пільг для донорів крові під час війни
03 березня 2026, 21:20
Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі
03 березня 2026, 20:50
У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку
03 березня 2026, 20:35
В Індонезії порівняли ДНК матері зниклого Ігоря Комарова зі слідами крові у віллі та авто
03 березня 2026, 20:15
На Київщині чоловік під час сварки вбив жінку
03 березня 2026, 19:55
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині ділок організував бізнес на ухилянтах
03 березня 2026, 19:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »