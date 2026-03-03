11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
21:50  03 березня
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 21:20

На Харківщині активісти протестують проти скасування пільг для донорів крові під час війни

03 березня 2026, 21:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Активісти виступають проти скасування пільг для донорів крові під час повномасштабної війни. Вони нагадують, що донорська кров щодня рятує життя цивільних та військових

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Рішення скасування пільг для донорів активісти називають передчасним і небезпечним для системи донорства, яка критично важлива для країни під час війни. Донори — це люди, які без зброї рятують життя. Тому вони заслуговують на підтримку держави.

"Харківський осередок ГО "Захист Держави" ініціює подання петиції до Верховної Ради України з вимогою переглянути рішення та відновити пільги для донорів крові", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до петиції можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЮНІСЕФ допомагає розбудовувати Центри життєстійкості у громадах Харківщини. Новий Центр життєстійкості працюватиме за принципом "єдиного вікна" – усі мешканці громади можуть отримати тут комплекс послуг: у приміщенні облаштовано дитячий простір, кімнати для психологічної підтримки, проведення тренінгів та консультацій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ГО Захист Держави активісти донорство
Танго для військових та їхніх родин: у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких
13 лютого 2026, 20:35
У Сумах активісти закликають брати безпритульних тварин на перетримку під час сильних морозів
02 лютого 2026, 18:59
Підтримка в отриманні допомоги: на Київщині стартує навчальна програма "Грантова няня" - хто може долучитися
29 січня 2026, 16:55
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
03 березня 2026, 21:50
Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі
03 березня 2026, 20:50
У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку
03 березня 2026, 20:35
В Індонезії порівняли ДНК матері зниклого Ігоря Комарова зі слідами крові у віллі та авто
03 березня 2026, 20:15
На Київщині чоловік під час сварки вбив жінку
03 березня 2026, 19:55
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині ділок організував бізнес на ухилянтах
03 березня 2026, 19:05
У Дніпрі лікарі ВЛК організували схему з підробкою аналізів на ВІЛ
03 березня 2026, 18:35
На Буковині викрили мікроавтобус із "сюрпризом": 4000 пачок сигарет у подвійному днищі
03 березня 2026, 18:17
Вдарила по голові і пішла спати: на Прикарпатті 18-річну матір судитимуть через смерть немовляти
03 березня 2026, 18:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »