На Харківщині активісти протестують проти скасування пільг для донорів крові під час війни

Активісти виступають проти скасування пільг для донорів крові під час повномасштабної війни. Вони нагадують, що донорська кров щодня рятує життя цивільних та військових

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Рішення скасування пільг для донорів активісти називають передчасним і небезпечним для системи донорства, яка критично важлива для країни під час війни. Донори — це люди, які без зброї рятують життя. Тому вони заслуговують на підтримку держави.

"Харківський осередок ГО "Захист Держави" ініціює подання петиції до Верховної Ради України з вимогою переглянути рішення та відновити пільги для донорів крові", - йдеться у повідомленні.

Долучитися до петиції можна за посиланням.

