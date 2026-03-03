Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі

Ілюстративне фото

У Київській області затримали начальника відділу одного з районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні 4 тисяч доларів за "вирішення" питання з мобілізацією

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник ТЦК вимагав хабар від військовозобов'язаного, який знаходився у розшуку. За 4 тисячі доларів чиновник обіцяв зняти чоловіка з розшуку, оновити йому військово-облікові дані, оформити необхідні документи та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.

Якщо ж чоловік відмовився б, чиновник погрожував йому мобілізацією. Правоохоронці уже повідомили начальник ТЦК про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

