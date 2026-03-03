11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
21:50  03 березня
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
03 березня 2026, 20:50

Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі

03 березня 2026, 20:50
Ілюстративне фото
У Київській області затримали начальника відділу одного з районних ТЦК. Його підозрюють у вимаганні 4 тисяч доларів за "вирішення" питання з мобілізацією

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник ТЦК вимагав хабар від військовозобов'язаного, який знаходився у розшуку. За 4 тисячі доларів чиновник обіцяв зняти чоловіка з розшуку, оновити йому військово-облікові дані, оформити необхідні документи та організувати проходження військово-лікарської комісії без подальшого призову.

Якщо ж чоловік відмовився б, чиновник погрожував йому мобілізацією. Правоохоронці уже повідомили начальник ТЦК про підозру. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, начальник Іршавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті Олексій Травов з автоматами приїхав на ремонт мосту. Зі слів очевидців, ремонтників намагались відвезти до ТЦК. Через це стався конфлікт. Згодом один із них викликав поліцію.

03 березня 2026
