РФ вкотре атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині
Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Вночі 16 січня під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
"Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усунення наслідків ворожих ударів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 15 січня росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області.
