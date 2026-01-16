08:19  16 січня
16 січня 2026, 08:26

РФ вкотре атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині

16 січня 2026, 08:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Вночі 16 січня під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

"Усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно. Триває усунення наслідків ворожих ударів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 15 січня росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області.

