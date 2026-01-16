Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 січня ворог атакував Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 53 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 16 січня РФ вкотре атакувала критичну інфраструктуру на Житомирщині. Під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі.