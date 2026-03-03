На Житомирщині шахраї просять гроші від імені мера

Фото з відкритих джерел

На Житомирщині місцевих жителів попереджають про нову схему аферистів. Зловмисники почали виманювати гроші від імені міського голови

Про це повідомляє пресслужба Олевської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що аферисти від імені мера Олевська Сергія Лисицького й інших посадових осіб області просять терміново переказати гроші.

"Зафіксовані випадки розсилки повідомлень із невідомих номерів, підписаних іменами міського голови та інших посадових осіб Житомирщини. У текстах таких повідомлень містяться прохання фінансового характеру, зокрема щодо нібито термінового переказу коштів на банківські рахунки чи картки. Офіційно повідомляємо: це шахрайство! Жодних зборів у такий спосіб не проводиться", - йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів просять:

не відповідати на такі повідомлення;

не переказувати кошти;

не переходити за посиланнями;

не надавати особисті чи банківські дані стороннім особам.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що невідомі особи надсилають повідомлення з фейкових номерів, використовуючи ім'я та фото начальника Сумської ОВА Олега Григорова, з проханням позичити кошти.