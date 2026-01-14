13:59  14 січня
В Україні знову продовжили воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це вже 18-те продовження

Як стало відомо RegioNews, за закон "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 14366) проголосувало 330 народних депутатів України.

Документом продовжено дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб, тобто до 4 травня 2026 року.

Також народні депутати проголосували за президентський законопроєкт "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 14367). Це рішення підтримали 312 парламентарів.

Останнім документом продовжено термін проведення загальної мобілізації з 3 лютого 2026 року також на 90 діб, тобто до 4 травня.

Раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. За його словами, це станеться тоді, коли наша країна не отримає дієві гарантії безпеки від РФ та союзників.

