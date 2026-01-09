08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
07:13  09 січня
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
09 січня 2026, 08:49

Масована комбінована атака на Україну: РФ запустила 242 дрони і 36 ракет

09 січня 2026, 08:49
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

  • 242 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів (близько 150 із них – "шахеди");
  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 22 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 балістичної ракети середньої дальності.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 244 повітряні цілі:

  • 226 ворожих безпілотників;
  • 8 балістичних Іскандер-М/С-400;
  • 10 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19-ти локаціях.

Атака на Україну 9 січня 2025 року

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, кількість постраждалих зросла до 24.

Ракета, якою РФ вночі вдарила по Львову, рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів. Є приліт по об'єкту критичної інфраструктури.

