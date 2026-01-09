11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 09:28

Міноборони РФ повідомило про удар "Орєшником" по Україні: що відомо

09 січня 2026, 09:28
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство оборони Росії заявило, що застосування ракетного комплексу середньої дальності "Орєшник" та ударних безпілотників по Україні стало відповіддю на нібито атаку дронів на резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву Міноборони РФ, передає RegioNews.

"Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації … Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшник", а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України", – зазначили у відомстві.

За інформацією РФ, під удари потрапили нібито об'єкти виробництва дронів та енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Повітряні сили вночі повідомляли, що близько 23:30 8 січня оголосили ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування силами РФ балістичних ракет із полігону "Капустин Яр", після чого зафіксовано вибухи у Львівській області.

За даними міського голови Андрія Садового, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури області.

Згодом Повітряне командування "Захід" повідомило, що повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину за балістичною траєкторією.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Орєшнік атака Львівська область Садовий Андрій Іванович критична інфраструктура
Масована комбінована атака на Україну: РФ запустила 242 дрони і 36 ракет
09 січня 2026, 08:49
На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
09 січня 2026, 07:50
Масштабна атака на Київ: кількість постраждалих зросла
09 січня 2026, 07:39
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Сумщині чоловік провалився під кригу: його тіло дістали рятувальники
09 січня 2026, 11:51
Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району: пошкоджені будинки, є поранений
09 січня 2026, 11:36
Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета
09 січня 2026, 11:31
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
09 січня 2026, 11:26
У Житомирі судили військового, який перейшов на бік "ДНР"
09 січня 2026, 10:55
У Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання $35 тисяч неіснуючого боргу
09 січня 2026, 10:53
Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін
09 січня 2026, 10:40
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: постраждала жінка та двоє дітей
09 січня 2026, 10:32
Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Москву після нічних ударів
09 січня 2026, 10:27
На Закарпатті рятувальники допомогли 19-річному лижнику, який травмувався у горах
09 січня 2026, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »