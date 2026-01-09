Міноборони РФ повідомило про удар "Орєшником" по Україні: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони Росії заявило, що застосування ракетного комплексу середньої дальності "Орєшник" та ударних безпілотників по Україні стало відповіддю на нібито атаку дронів на резиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області

передає RegioNews.

"Сьогодні вночі у відповідь на терористичну атаку київського режиму по резиденції президента Російської Федерації … Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшник", а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України", – зазначили у відомстві.

За інформацією РФ, під удари потрапили нібито об'єкти виробництва дронів та енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Повітряні сили вночі повідомляли, що близько 23:30 8 січня оголосили ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування силами РФ балістичних ракет із полігону "Капустин Яр", після чого зафіксовано вибухи у Львівській області.

За даними міського голови Андрія Садового, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури області.

Згодом Повітряне командування "Захід" повідомило, що повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину за балістичною траєкторією.

