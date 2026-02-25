У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві топчиновника часів Януковича

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Відомо, що спецоперація відбулася у німецькому місті Гайнсберг.

За даними правоохоронців, затриманий є безпосереднім виконавцем злочину – саме він відкрив вогонь біля воріт навчального закладу.

Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.

