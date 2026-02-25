У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві топчиновника часів Януковича
Німецькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Відомо, що спецоперація відбулася у німецькому місті Гайнсберг.
За даними правоохоронців, затриманий є безпосереднім виконавцем злочину – саме він відкрив вогонь біля воріт навчального закладу.
Нагадаємо, зранку 21 травня стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.
Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.
