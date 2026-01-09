На Черкащині ППО знешкодила 10 дронів: є пошкодження

Фото: ОВА

В ніч на 9 січня ворог знову комбіновано атакував Україну. До ранку повітряна тривога лунала й на Черкащині. Працювали Сили ППО

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

Українські захисники знешкодили над областю 10 російських БпЛА.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак є наслідки для інфраструктури.

У Черкаському районі уламками пошкоджені вікна й дахи щонайменше п'яти будинків і стільки ж господарських споруд. Обстеження території триває.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Ворог запустив 242 безпілотники і 36 ракет.