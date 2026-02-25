У Києві працівники мийки вкрали в жінки всі гроші, які вона спустила в укриття

Фото: Нацполіція

У Києві жінка стала жертвою крадіїв. Це сталось вночі, коли вона під час тривоги пішла з дому

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Киянка під час повітряної тривоги забрала з дому всі свої гроші та спустилась до паркінгу. В укритті вона переочікувала небезпеку. Згодом вона залишила гроші в багажнику свого авто та віддала машину на мийку. Однак після обслуговування гроші зникли. Йшлось про близько мільйон гривень.

Правоохоронці викрили крадіїв. Ними виявились двоє працівників мийки – 29-річний та 33-річний чоловіки. Вони забрали 22 500 доларів та 1 700 євро, які згодом розділили між собою. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

