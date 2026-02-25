17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
25 лютого 2026, 20:55

Слизькі дороги і підйом води у річках: якою буде погода 26 лютого

25 лютого 2026, 20:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 26 лютого, в деяких регіонах прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах – небезпечну ожеледицю, а на окремих річках – підвищення рівня води

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

На сході та південному сході країни очікується мокрий сніг і дощ. Місцями може бути налипання мокрого снігу.

У Карпатах вночі – невеликий сніг.

На решті території України – без опадів.

Вітер у четвер очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с. Водночас вдень у південних областях – місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря в середньому впродовж доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Холодніше вночі буде у західних, північних та у більшості центральних областей – близько 1-6 градусів морозу. В Карпатах очікується до 12 градусів морозу.

Як повідомлялось, 25 лютого температура повітря в Україні коливатиметься близько "нуля". В південних областях очікується до +4 градусів.

25 лютого 2026
07 серпня 2025
