Слизькі дороги і підйом води у річках: якою буде погода 26 лютого
У четвер, 26 лютого, в деяких регіонах прогнозують мокрий сніг і дощ, на дорогах – небезпечну ожеледицю, а на окремих річках – підвищення рівня води
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
На сході та південному сході країни очікується мокрий сніг і дощ. Місцями може бути налипання мокрого снігу.
У Карпатах вночі – невеликий сніг.
На решті території України – без опадів.
Вітер у четвер очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с. Водночас вдень у південних областях – місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря в середньому впродовж доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Холодніше вночі буде у західних, північних та у більшості центральних областей – близько 1-6 градусів морозу. В Карпатах очікується до 12 градусів морозу.
Як повідомлялось, 25 лютого температура повітря в Україні коливатиметься близько "нуля". В південних областях очікується до +4 градусів.