Іспанці передали гуманітарну допомогу прикордонникам Одещини

фото: ДПСУ

В Одесі відбулась зустріч представників Фонду монастиря «Санта Клара» (Королівство Іспанія) та Державної прикордонної служби України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Благодійники передали прикордонникам гуманітарну допомогу - 21 автомобіль, з яких 10 реанімобілей з дефібриляторами, а також інше медичне майно та генератори.

Серед переданих автівок було авто, придбане за кошти Папи Римського Франциска.

