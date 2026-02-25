Іспанці передали гуманітарну допомогу прикордонникам Одещини
В Одесі відбулась зустріч представників Фонду монастиря «Санта Клара» (Королівство Іспанія) та Державної прикордонної служби України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Благодійники передали прикордонникам гуманітарну допомогу - 21 автомобіль, з яких 10 реанімобілей з дефібриляторами, а також інше медичне майно та генератори.
Серед переданих автівок було авто, придбане за кошти Папи Римського Франциска.
Нагадаємо, на Одещині військовий намагався підкупити прикордонника, щоб втекти до Придністров’я. За втечу він пропонував військовослужбовцю ДПСУ 4000 доларів.
