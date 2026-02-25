У Дніпрі лікарка з сином торгували непридатністю до служби

Фото: Нацполіція

У Дніпрі викрили медика, яка разом із сином організувала схему. Вона хотіла "заробити" на рішеннях ВЛК

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 47-річна жінка працювала лікарем. Вона разом із її сином влаштувала схему. Жінка запевняла "клієнта", що може вплинути на рішення ВЛК, щоб він отримав статус непридатного до військової служби. Свої послуги "родина" просила 10 тисяч доларів.

Під час отримання хабаря правоохоронці затримали її сина, який нібито і отримував гроші.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.