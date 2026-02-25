У столиці лікарка "продавала" інвалідність ухилянтам

Фото: Нацполіція

Правоохоронці в Києві викрили сімейну лікарку, яка обіцяла військовозобовʼязаному оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Тепер вона отримала підозру

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, до 44-річної лікарки звернувся чоловік, який хотів отримати документи для виїзду за кордон. Свої "послуги" вона оцінила в 6 тисяч доларів. За ці гроші лікарка обіцяла оформити пакет медичних документів про встановлення третьої групи інвалідності, що могло б стати підставою для перетину державного кордону.

Жінка отримала 1 000 доларів авансу. Після цього вона організувала виготовлення фіктивних медичних документів без фактичного проходження лікування чи медичного обстеження. Коли чоловік передав жінці 5 тисяч доларів, її затримали правоохоронці.

"Слідчий повідомив фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’яаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.