21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
25 лютого 2026, 21:25

У столиці лікарка "продавала" інвалідність ухилянтам

25 лютого 2026, 21:25
Фото: Нацполіція
Правоохоронці в Києві викрили сімейну лікарку, яка обіцяла військовозобовʼязаному оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Тепер вона отримала підозру

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, до 44-річної лікарки звернувся чоловік, який хотів отримати документи для виїзду за кордон. Свої "послуги" вона оцінила в 6 тисяч доларів. За ці гроші лікарка обіцяла оформити пакет медичних документів про встановлення третьої групи інвалідності, що могло б стати підставою для перетину державного кордону.

Жінка отримала 1 000 доларів авансу. Після цього вона організувала виготовлення фіктивних медичних документів без фактичного проходження лікування чи медичного обстеження. Коли чоловік передав жінці 5 тисяч доларів, її затримали правоохоронці.

"Слідчий повідомив фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’яаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
В Україні обвалились ціни на овоч з борщового набору: що стало причиною
25 лютого 2026, 23:55
Канада дасть Україні 12 мільйонів євро на енергетику: куди витратять гроші
25 лютого 2026, 23:35
У Харкові зафіксували нову загрозу з боку російських військ
25 лютого 2026, 23:30
На Прикарпатті чоловік розробив "маршрут для ухилянтів"
25 лютого 2026, 22:55
Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним
25 лютого 2026, 22:44
У Києві працівники мийки вкрали в жінки всі гроші, які вона спустила в укриття
25 лютого 2026, 22:35
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
25 лютого 2026, 21:55
У Сумах відкрили сучасне модульне містечко для переселенців
25 лютого 2026, 21:42
Російський терор не деморалізує Україну
25 лютого 2026, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
