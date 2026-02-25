21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
25 лютого 2026, 22:44

Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним

25 лютого 2026, 22:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна розраховує, що наступна зустріч із представниками РФ та США у рамках мирних переговорів дозволить перейти до зустрічі вже на рівні лідерів держав

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Президент зазначив, що під час розмови з Трампом на зв'язку були також спецпредставники президента США – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", – зазначив Зеленський.

Також він додав, що Україна готуватиметься до переговорів на рівні лідерів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський готується до зустрічі з Путіним у Женеві. Президент України нібито доручив своїй команді організувати зустріч із російським диктатором.

