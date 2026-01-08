Як вимикатимуть світло 9 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 9 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначили у компанії.

Нагадаємо, жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли. Ймовірно, РФ скористається складними погодними умовами, щоб знову атакувати нашу енергосистему.