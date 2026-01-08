Как будут выключать свет 9 января
В пятницу, 9 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили в компании.
Напомним, жителей Киева предупредили о похолодании и возможных вражеских обстрелах. Вероятно, РФ воспользуется сложными погодными условиями, чтобы снова атаковать нашу энергосистему.
