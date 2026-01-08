Через знеструмлення у Дніпрі електротранспорт замінять автобусами
У Дніпрі електротранспорт тимчасово замінять автобусами, а кількість рухомого складу на маршрутах буде збільшено
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.
"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси", – написав він.
За словами міського голови, таке рішення ухвалили через проблеми з електропостачанням. Для забезпечення перевезень місто збільшить кількість автобусів на маршрутах.
Філатов закликав мешканців врахувати зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Відомо про вісьмох постраждалих.
Крім того, в цей день окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг.
Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловікВсі новини »
07 січня 2026, 16:52Росіяни вдарили дроном по громаді на Дніпропетровщині: загинула жінка, троє постраждалих
07 січня 2026, 15:21Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: в МВА показали наслідки
07 січня 2026, 12:48
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Цвинтар як національна правда: війна і втрата індивідуальності
08 січня 2026, 08:51На Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних
08 січня 2026, 08:49На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
08 січня 2026, 08:36Сили ППО знешкодили 70 із 97 безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну
08 січня 2026, 08:30На Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною
08 січня 2026, 08:19У Дніпрі продовжили шкільні канікули – мер пояснив причину
08 січня 2026, 08:11У Києві сталася пожежа в 16-поверхівці: загинув чоловік
08 січня 2026, 07:58На Рівненщині викрили нелегальних копачів бурштину: вилучено мотопомпу та авто
08 січня 2026, 07:56Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, частина області залишається без світла
08 січня 2026, 07:5026 тисяч євро за "зелений коридор": на Буковині судитимуть священника та його спільника
08 січня 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »