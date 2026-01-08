Через знеструмлення у Дніпрі електротранспорт замінять автобусами

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпрі електротранспорт тимчасово замінять автобусами, а кількість рухомого складу на маршрутах буде збільшено

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси", – написав він.

За словами міського голови, таке рішення ухвалили через проблеми з електропостачанням. Для забезпечення перевезень місто збільшить кількість автобусів на маршрутах.

Філатов закликав мешканців врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Відомо про вісьмох постраждалих.

Крім того, в цей день окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг.