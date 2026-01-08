08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
00:12  08 січня
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 07:24

Через знеструмлення у Дніпрі електротранспорт замінять автобусами

08 січня 2026, 07:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі електротранспорт тимчасово замінять автобусами, а кількість рухомого складу на маршрутах буде збільшено

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси", – написав він.

За словами міського голови, таке рішення ухвалили через проблеми з електропостачанням. Для забезпечення перевезень місто збільшить кількість автобусів на маршрутах.

Філатов закликав мешканців врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Відомо про вісьмох постраждалих.

Крім того, в цей день окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро відключення світла автобуси маршрут тролейбуси війна російська армія
Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловік
07 січня 2026, 16:52
Росіяни вдарили дроном по громаді на Дніпропетровщині: загинула жінка, троє постраждалих
07 січня 2026, 15:21
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: в МВА показали наслідки
07 січня 2026, 12:48
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Цвинтар як національна правда: війна і втрата індивідуальності
08 січня 2026, 08:51
На Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних
08 січня 2026, 08:49
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
08 січня 2026, 08:36
Сили ППО знешкодили 70 із 97 безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну
08 січня 2026, 08:30
На Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною
08 січня 2026, 08:19
У Дніпрі продовжили шкільні канікули – мер пояснив причину
08 січня 2026, 08:11
У Києві сталася пожежа в 16-поверхівці: загинув чоловік
08 січня 2026, 07:58
На Рівненщині викрили нелегальних копачів бурштину: вилучено мотопомпу та авто
08 січня 2026, 07:56
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, частина області залишається без світла
08 січня 2026, 07:50
26 тисяч євро за "зелений коридор": на Буковині судитимуть священника та його спільника
08 січня 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »