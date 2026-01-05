Харків під обстрілом: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру п'ятьма ракетами
Російські війська сьогодні, 5 січня, завдали п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За його даними, внаслідок атаки місто зазнало значних пошкоджень.
Удари мали цілеспрямований характер і були спрямовані саме по об’єктах енергетики.
"Ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Маємо дуже значні пошкодження", – написав Терехов.
Нагадаємо, у Дніпрі в понеділок, 5 січня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.
