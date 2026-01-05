12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
09:28  05 січня
У Конотопі п'яний чоловік випадково пошкодив портрет загиблого Героя
05 січня 2026, 14:22

Харків під обстрілом: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру п'ятьма ракетами

05 січня 2026, 14:22
Ілюстративне фото: Reuters
Російські війська сьогодні, 5 січня, завдали п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його даними, внаслідок атаки місто зазнало значних пошкоджень.

Удари мали цілеспрямований характер і були спрямовані саме по об’єктах енергетики.

"Ворог цілеспрямовано наніс пʼять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Маємо дуже значні пошкодження", – написав Терехов.

Нагадаємо, у Дніпрі в понеділок, 5 січня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.

війна інфраструктура Харків енергетика атака російська армія ракета
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
