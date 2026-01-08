Запоріжжя та Дніпро без світла після нічної атаки: в Укренерго зробили заяву

Ілюстративне фото

В ніч на 8 січня росіяни атакували українські міста. Зокрема, енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей втратили електроенергію

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що знеструмлена більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами. Аварійні роботи будуть розпочаті одразу, коли буде відповідна безпекова ситуація. В першу чергу, електроенергію будуть повертати критичній інфраструктурі.

"Якщо зараз у вас є світло на Дніпропетровщині або у Запорізькій області, будь ласка, споживайте електроенергію максимально ощадливо. Це дозволить знизити навантаження на мережі та заживити більше споживачів", - повідомили енергетики.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Постраждали семеро людей.