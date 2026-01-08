Жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли
Через похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми просимо киян завчасно подбати про власну безпеку та комфорт
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал КМДА.
Зазначається, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.
Житловим організаціям надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів.
Також до роботи підготували 69 мобільних котелень. За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів.
Нагадаємо, у столиці через погіршення погодних умов тимчасово приспустили головний і найбільший прапор України.