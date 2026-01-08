Жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через похолодання та можливі ворожі обстріли енергосистеми просимо киян завчасно подбати про власну безпеку та комфорт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал КМДА.

Зазначається, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Житловим організаціям надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів.

Також до роботи підготували 69 мобільних котелень. За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів.

Нагадаємо, у столиці через погіршення погодних умов тимчасово приспустили головний і найбільший прапор України.