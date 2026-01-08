ГРВІ в Україні: лише одна область перевищила епідпоріг

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що у більшості регіонів спостерігається фоновий рівень захворюваності, виняток становить лише Запорізька область, де зафіксовано незначне перевищення епідпорога.

З 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року в Україні на ГРВІ захворіли 105 471 особа – з них 50 244 дорослих і 55 227 дітей до 17 років. Це на 12,7% менше, ніж за попередній тиждень.

Було госпіталізовано 4068 пацієнтів із ГРВІ, серед яких 2341 дитина.

Щодо COVID-19, за той же період захворіли 280 людей, що на 2,5% більше, ніж тижнем раніше.

Фахівці ЦГЗ радять батькам для зменшення ризику інфікування дітей у школах та садочках:

Часто мити руки з милом щонайменше 30 секунд, особливо після вулиці чи контактів з іншими дітьми.

Навчити дитину прикривати рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання.

Нагадувати дитині не торкатися обличчя брудними руками.

Регулярно провітрювати житло.

Уникати масових заходів у періоди підвищеної захворюваності.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.