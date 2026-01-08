ОРВИ в Украине: только одна область превысила эпидпорог

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

В большинстве регионов наблюдается фоновый уровень заболеваемости, исключение составляет только Запорожская область, где зафиксировано незначительное превышение эпидпорога.

С 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в Украине ОРВИ заболели 105 471 человек – из них 50 244 взрослых и 55 227 детей до 17 лет. Это на 12,7% меньше, чем за предыдущую неделю.

Были госпитализированы 4068 пациентов с ОРВИ, среди которых 2341 ребенок.

По COVID-19 за тот же период заболели 280 человек, что на 2,5% больше, чем неделей ранее.

Специалисты ЦОС советуют родителям для уменьшения риска инфицирования детей в школах и садах:

Часто мыть руки с мылом не менее 30 секунд, особенно после улицы или контактов с другими детьми.

Научить ребенка прикрывать рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания.

Напоминать ребенку не прикасаться к лицу грязными руками.

Регулярно проветривайте жилье.

Избегать массовых мер в периоды повышенной заболеваемости.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.