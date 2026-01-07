14:56  07 січня
07 січня 2026, 16:23

Зеленський розповів, чим займатиметься Буданов на посаді голови Офісу президента

07 січня 2026, 16:23
Фото: ГУР
Президент заявив, що обговорив з Кирилом Будановим пріоритетні завдання для нового керівника Офісу президента

Про це передає RegioNews із посиланням на "Новини.Live".

Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи впливатиме Буданов на інформаційну сферу в державі.

"Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі, серед них інформаційної політики немає", – відповів президент.

Також президента запитали про обмін військовополоненими, яких не було від початку жовтня минулого року. Зеленський нагадав, що Буданов займався питаннями щодо обмінів з РФ разом із Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, СБУ та колишнім головою ОП Андрієм Єрмаком.

"Це дуже важливе питання, тому новий очільник Офісу буде займатися й обмінами також, разом із Рустемом Умєровим. Це одне з питань нашої переговорної групи", – сказав президент.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Згодом стало відомо, що Сергій Кислиця був призначений першим заступником керівника Офісу президента.

