Киянин замовив вбивство тещі через гроші, які вона збирала на житло його дітям

53-річному киянину повідомлено про підозру за фактом організації замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Чоловік мав тривалий конфлікт із матір’ю своєї колишньої дружини через майно та вирішив позбутися жінки. Крім того, підозрюваний хотів заволодіти коштами, які колишня теща збирала, аби купити житло онукам - його дітям.

Чоловік почав шукати кілера та звернувся до знайомого за допомогою. Надалі його дії потрапили у поле зору правоохоронців.

Чоловіка познайомили з особою, яку він сприймав як виконавця. Підозрюваний погодився заплатити псевдо-кілеру 5 тисяч доларів США за вбивство екс-тещі або дозволити "виконавцю" забрати гроші, які той міг би знайти у будинку жінки після злочину. Також він надавав всю інформацію про потерпілу, необхідну для реалізації плану.

Правоохоронці задокументували дії чоловіка на етапі підготовки. Злочин вдалося попередити.

Оперативники інсценували вбивство жінки: живу потерпілу облили фарбою для Хелловіна, поклали на підлогу, звʼязали руки та зробили фото.

Наразі з жінкою все добре. За допомогою психолога вона не зверталася.

Знімки з її псевдо-вбивством передали підозрюваному як доказ нібито виконаного замовлення.

Після цього його затримали.

Чоловіку повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.