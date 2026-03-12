У Житомирі попрощалися із командиром 39-ї бригади тактичної авіації Олександром Довгачем
В Свято-Михайлівському кафедральному соборі в Житомирі 12 березня попрощалися із Героєм України Олександром Довгачем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на TIMES.ZT.
Із перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Довгач разом зі своїми льотчиками продовжив виконувати завдання на різних напрямках, здійснивши сотні бойових вильотів – на Київщині, Харківщині та Херсонщині.
Нагадаємо, 9 березня на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач. Йому було 52 роки.
