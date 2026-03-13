Актор Тарас Цимбалюк дав пораду наступному "Холостяку"

Фото з відкритих джерел

Актор Тарас Цимбалюк був героєм шоу "Холостяк". Тепер він розповів, що порадив би наступному учаснику шоу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тарас Цимбалюк став героєм минулого сезону шоу "Холостяк". Із переможницею Надін стосунки не склались. Пізніше дівчина розповідала, що вони вирішили не продовжувати стосунки в розмові, яка відбувалась у соціальній мережі.

Тепер актор дав пораду тому, хто стане наступним героєм "Холостяка". За його словами, варто добре вивчити фундамент і структуру шоу, врахувати всі підводні камені та бути готовим до будь-яких несподіванок.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.