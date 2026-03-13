20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
20:11  12 березня
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
19:25  12 березня
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 01:50

Актор Тарас Цимбалюк дав пораду наступному "Холостяку"

13 березня 2026, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Актор Тарас Цимбалюк був героєм шоу "Холостяк". Тепер він розповів, що порадив би наступному учаснику шоу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тарас Цимбалюк став героєм минулого сезону шоу "Холостяк". Із переможницею Надін стосунки не склались. Пізніше дівчина розповідала, що вони вирішили не продовжувати стосунки в розмові, яка відбувалась у соціальній мережі.

Тепер актор дав пораду тому, хто стане наступним героєм "Холостяка". За його словами, варто добре вивчити фундамент і структуру шоу, врахувати всі підводні камені та бути готовим до будь-яких несподіванок.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Неприємно дуже": співачку Олю Полякову пограбували
12 березня 2026, 01:55
Співак Віталій Козловський скасував концерти через стан здоров'я
12 березня 2026, 01:35
Акторка Антоніна Хижняк пояснила, чому може носити одяг 9 років
12 березня 2026, 00:55
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба одружується
13 березня 2026, 01:35
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
13 березня 2026, 00:50
На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
12 березня 2026, 22:55
Киянин замовив вбивство тещі через гроші, які вона збирала на житло його дітям
12 березня 2026, 22:48
У Житомирі попрощалися із командиром 39-ї бригади тактичної авіації Олександром Довгачем
12 березня 2026, 21:12
У Дніпрі загорівся житловий будинок: жінка згоріла заживо
12 березня 2026, 20:55
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
12 березня 2026, 20:49
Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка
12 березня 2026, 20:15
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
12 березня 2026, 20:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »