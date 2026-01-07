Фото: ГУР

Президент заявил, что обсудил с Кириллом Будановым приоритетные задачи для нового руководителя Офиса президента

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Новости. Live".

Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли Буданов влиять на информационную сферу в государстве.

"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны, среди них информационной политики нет", – ответил президент.

Также президента спросили об обмене военнопленными, которых не было с начала октября прошлого года. Зеленский напомнил, что Буданов занимался вопросами обменов с РФ вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными, СБУ и бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

"Это очень важный вопрос, поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с Рустемом Умеровым. Это один из вопросов нашей переговорной группы", – сказал президент.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Впоследствии стало известно, что Сергей Кислиц был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.