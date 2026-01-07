14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
UA | RU
UA | RU
07 января 2026, 16:23

Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента

07 января 2026, 16:23
Читайте також українською мовою
Фото: ГУР
Читайте також
українською мовою

Президент заявил, что обсудил с Кириллом Будановым приоритетные задачи для нового руководителя Офиса президента

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Новости. Live".

Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли Буданов влиять на информационную сферу в государстве.

"Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны, среди них информационной политики нет", – ответил президент.

Также президента спросили об обмене военнопленными, которых не было с начала октября прошлого года. Зеленский напомнил, что Буданов занимался вопросами обменов с РФ вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными, СБУ и бывшим главой ОП Андреем Ермаком.

"Это очень важный вопрос, поэтому новый глава Офиса будет заниматься и обменами также вместе с Рустемом Умеровым. Это один из вопросов нашей переговорной группы", – сказал президент.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Впоследствии стало известно, что Сергей Кислиц был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис президента Буданов Кирилл Зеленский обмен пленных Умеров Рустем
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00
Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52
В Харькове судья сбила детей: полиция ищет свидетелей ДТП
07 января 2026, 16:05
На Полтавщине мужчина случайно подстрелил себя на охоте
07 января 2026, 15:55
Во Львове еще не наладили энергоснабжение больниц и электротранспорта – Садовой
07 января 2026, 15:40
Россияне ударили дроном по громаде на Днепропетровщине: погибла женщина, трое пострадавших
07 января 2026, 15:21
В Киевской области мужчина поджег авто товарища
07 января 2026, 15:15
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
07 января 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »