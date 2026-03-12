На Київщині потяг на смерть збив чоловіка

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась в Ірпіні. Очевидець повідомив, що на залізничній станції смертельно травмовано людину

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що під колеса пасажирського потяга сполученням Тетерів — Борщагівка потрапив чоловік. Пішоход проігнорував заборонений сигнал та вийшов на залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

"Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки на залізничних коліях", - закликають правоохоронці.

