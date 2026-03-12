На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
Трагедія сталась в Ірпіні. Очевидець повідомив, що на залізничній станції смертельно травмовано людину
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Правоохоронці з'ясували, що під колеса пасажирського потяга сполученням Тетерів — Борщагівка потрапив чоловік. Пішоход проігнорував заборонений сигнал та вийшов на залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Поліція розпочала кримінальне провадження.
"Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки на залізничних коліях", - закликають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють обставини подій.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Киянин замовив вбивство тещі через гроші, які вона збирала на житло його дітям
12 березня 2026, 22:48У Житомирі попрощалися із командиром 39-ї бригади тактичної авіації Олександром Довгачем
12 березня 2026, 21:12У Дніпрі загорівся житловий будинок: жінка згоріла заживо
12 березня 2026, 20:55Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
12 березня 2026, 20:49Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка
12 березня 2026, 20:15У Харкові 6 дітей провалились під кригу
12 березня 2026, 20:11Графіки відключень на 13 березня: коли будемо без світла у п’ятниця
12 березня 2026, 19:39В Одесі люди можуть залишитись без питної води
12 березня 2026, 19:25У Запоріжжі тисячі абонентів залишилися без світла і теплопостачання після російської атаки
12 березня 2026, 18:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »