20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
20:11  12 березня
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
19:25  12 березня
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 22:55

На Київщині потяг на смерть збив чоловіка

12 березня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась в Ірпіні. Очевидець повідомив, що на залізничній станції смертельно травмовано людину

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що під колеса пасажирського потяга сполученням Тетерів — Борщагівка потрапив чоловік. Пішоход проігнорував заборонений сигнал та вийшов на залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

"Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки на залізничних коліях", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють обставини подій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія поліція Київська область
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Киянин замовив вбивство тещі через гроші, які вона збирала на житло його дітям
12 березня 2026, 22:48
У Житомирі попрощалися із командиром 39-ї бригади тактичної авіації Олександром Довгачем
12 березня 2026, 21:12
У Дніпрі загорівся житловий будинок: жінка згоріла заживо
12 березня 2026, 20:55
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
12 березня 2026, 20:49
Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка
12 березня 2026, 20:15
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
12 березня 2026, 20:11
Графіки відключень на 13 березня: коли будемо без світла у п’ятниця
12 березня 2026, 19:39
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
12 березня 2026, 19:25
У Запоріжжі тисячі абонентів залишилися без світла і теплопостачання після російської атаки
12 березня 2026, 18:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »