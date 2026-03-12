У Дніпрі загорівся житловий будинок: жінка згоріла заживо
У Дніпрі під час пожежі загинула жінка. Загорівся одноповерховий житловий будинок
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Пожежа сталась на вулиці Сержанта Литвищенка Самарського району Дніпра 12 березня сталася масштабна пожежа в одноповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 62-річної жінки.
Вогонь знищив дах будівлі, домашні речі на площі 150 квадратних метрів. Причини пожежі будуть з'ясовувати фахівці.
Нагадаємо, на Полтавщині сталась пожежа через опалення. Постраждали шестеро дітей.
