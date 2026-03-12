20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
20:11  12 березня
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
19:25  12 березня
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
12 березня 2026, 20:55

У Дніпрі загорівся житловий будинок: жінка згоріла заживо

12 березня 2026, 20:55
Фото: ДСНС
У Дніпрі під час пожежі загинула жінка. Загорівся одноповерховий житловий будинок

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Пожежа сталась на вулиці Сержанта Литвищенка Самарського району Дніпра 12 березня сталася масштабна пожежа в одноповерховому житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 62-річної жінки.

Вогонь знищив дах будівлі, домашні речі на площі 150 квадратних метрів. Причини пожежі будуть з'ясовувати фахівці.

Нагадаємо, на Полтавщині сталась пожежа через опалення. Постраждали шестеро дітей.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
