10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
09:40  02 січня
На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне
08:26  02 січня
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
02 січня 2026, 11:37

ППО України збила 86 ворожих БпЛА під час нічної атаки

02 січня 2026, 11:37
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 2 січня РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків. Близько 70 із них були "шахедами"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 86 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а уламки збитих апаратів впали на двох локаціях.

Нагадаємо, вночі 2 січня Запоріжжя перебувало під атакою ворожих безпілотників. Ворог завдав по місту дев'ять ударів. Щонайменше у двох локаціях виникли пожежі. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Україна Росія російська армія ППО війна атака
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
