ПВО Украины сбила 86 враждебных БПЛА во время ночной атаки

В ночь на 2 января РФ атаковала Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, Гербер и другими беспилотниками по направлениям. Около 70 из них были "шахедами"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 86 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали на двух локациях.

Напомним, ночью 2 января Запорожье находилось под атакой вражеских беспилотников. Враг нанес по городу девять ударов. По меньшей мере, в двух локациях возникли пожары. Поврежден многоэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.