Кремль готує масштабну провокацію зі значними жертвами – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США

Про це повідомила пресслужба СЗР, передає RegioNews.

За даними розвідки, операція має комплексний характер. Після так званої "атаки на резиденцію Путіна" Росія поширює нові сфальсифіковані інформаційні приводи для підготовки внутрішньої та закордонної аудиторії до подальшої ескалації.

"З високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем", – зазначають у СЗР.

Місцем провокації можуть обрати культову споруду або об'єкт із високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

СЗР наголошує, що експлуатація страху та вчинення терористичних актів під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб, які раніше застосовували таку тактику всередині РФ.

Розвідка закликає медіа ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали та не поширювати російські фейки.

Нагадаємо, у 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. При цьому повітряна тривога звучала щонайменше 19 тис. разів.

