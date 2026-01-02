10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
09:40  02 січня
На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне
08:26  02 січня
Вибух газового балона на Черкащині: загорівся будинок, дві жінки отримали опіки
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 11:25

Кремль готує масштабну провокацію зі значними жертвами – розвідка

02 січня 2026, 11:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США

Про це повідомила пресслужба СЗР, передає RegioNews.

За даними розвідки, операція має комплексний характер. Після так званої "атаки на резиденцію Путіна" Росія поширює нові сфальсифіковані інформаційні приводи для підготовки внутрішньої та закордонної аудиторії до подальшої ескалації.

"З високою імовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем", – зазначають у СЗР.

Місцем провокації можуть обрати культову споруду або об'єкт із високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

СЗР наголошує, що експлуатація страху та вчинення терористичних актів під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб, які раніше застосовували таку тактику всередині РФ.

Розвідка закликає медіа ретельно перевіряти оприлюднені Кремлем матеріали та не поширювати російські фейки.

Нагадаємо, у 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів. При цьому повітряна тривога звучала щонайменше 19 тис. разів.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ Кремль розвідка окупанти провокація розвіддані
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49
Нічна атака на енергетику: Запоріжжя та прифронтові області без світла
02 січня 2026, 12:20
У Хмельницькому чоловік убив жінку та сховав її тіло в гаражі
02 січня 2026, 11:55
ППО України збила 86 ворожих БпЛА під час нічної атаки
02 січня 2026, 11:37
Зеленський передає "повноваження ОП" РНБО: хто займатиметься буденними справами
02 січня 2026, 10:52
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
02 січня 2026, 10:36
За добу росіяни втратили 910 осіб та понад 220 одиниць техніки – Генштаб ЗСУ
02 січня 2026, 10:09
На Вінниччині викрили підозрюваного в умисному вбивстві: йому загрожує довічне
02 січня 2026, 09:40
На Чернігівщині окупанти атакували лікарню – ОВА показала наслідки
02 січня 2026, 09:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »