08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 08:45

Унікальна операція: ГУР знищила ворожі винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком

22 грудня 2025, 08:45
Фото: скриншот
У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів може становити до 100 мільйонів доларів.

"Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12” та "82” вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму", – зазначили у ГУР.

Планування спецоперації на аеродромі під Липецком зайняло два тижні.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром", – повідомили у розвідці деталі операції.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили нафтовидобувну платформу та військовий корабель РФ. Обидва судна перебували у Каспійському морі.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо
22 грудня 2025, 09:57
У Києві відправили за ґрати чоловіка за пограбування таксиста
22 грудня 2025, 09:52
На Одещині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем
22 грудня 2025, 09:41
ДТП на Черкащині: легковик розбився вщент, є загиблий та постраждалі
22 грудня 2025, 09:33
Інцидент у центрі Кракова: п'яний українець протаранив огорожу церкви
22 грудня 2025, 09:26
На Вінниччині розслідують обставини смерті 5-місячної дитини
22 грудня 2025, 09:20
Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
22 грудня 2025, 09:08
Драма вибору нового керівника ОП
22 грудня 2025, 08:54
ППО знешкодила 58 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
22 грудня 2025, 08:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
