Фото: скриншот

У ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецком спалахнула пожежа – горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає RegioNews.

"Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів може становити до 100 мільйонів доларів.

"Су-27 та Су-30 із бортовими номерами "12” та "82” вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму", – зазначили у ГУР.

Планування спецоперації на аеродромі під Липецком зайняло два тижні.

"Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські "сушки" прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром", – повідомили у розвідці деталі операції.

Нагадаємо, у ніч на 19 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили нафтовидобувну платформу та військовий корабель РФ. Обидва судна перебували у Каспійському морі.