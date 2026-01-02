За сутки россияне потеряли 910 человек и более 220 единиц техники – Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За последние сутки потери российских окупантов составили 910 человек и 222 единицы техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские военные уничтожили 6 танков, 2 боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, а также 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовал движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.