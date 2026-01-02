За сутки россияне потеряли 910 человек и более 220 единиц техники – Генштаб ВСУ
За последние сутки потери российских окупантов составили 910 человек и 222 единицы техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские военные уничтожили 6 танков, 2 боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, а также 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовал движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.
На Черниговщине оккупанты атаковали больницу – ОВА показала последствияВсе новости »
02 января 2026, 09:27Запорожье под атакой дронов: девять ударов, пожары и пострадавший
02 января 2026, 08:03В 2025 году украинские спасатели почти 500 тыс. раз выезжали на места обстрелов
01 января 2026, 15:15
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного
02 января 2026, 12:49Ночная атака на энергетику: Запорожье и прифронтовые области без света
02 января 2026, 12:20В Хмельницком мужчина убил женщину и спрятал ее тело в гараже
02 января 2026, 11:55ПВО Украины сбила 86 враждебных БПЛА во время ночной атаки
02 января 2026, 11:37Кремль готовит масштабную провокацию со значительными жертвами – разведка
02 января 2026, 11:25Зеленский передает "полномочия ОП" СНБО: кто будет заниматься обычными делами
02 января 2026, 10:52В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
02 января 2026, 10:36В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное
02 января 2026, 09:40На Черниговщине оккупанты атаковали больницу – ОВА показала последствия
02 января 2026, 09:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все блоги »