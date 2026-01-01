Енергетики повідомили про графіки відключення світла 2 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Як повідомлялось, уночі армія РФ атакувала енергооб'єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атаки тисячі споживачів залишились без електропостачання.