17:33  01 січня
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
16:29  01 січня
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
13:19  01 січня
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 20:39

Енергетики повідомили про графіки відключення світла 2 січня

01 січня 2026, 20:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 2 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Також у більшості областей діятимуть графіки погодинних відключень 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Як повідомлялось, уночі армія РФ атакувала енергооб'єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атаки тисячі споживачів залишились без електропостачання.

Укрэнерго енергетика атака війна Україна економіка
