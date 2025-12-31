Стало відомо, як вимикатимуть світло 1 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 1 січня, в усіх регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У відомстві зазначаю, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Раніше керівник Держенергонагляду Анатолій Замулко заявив, що Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла. Це пов’язано із складною ситуацією в енергосистемі.