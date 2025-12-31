19:02  31 грудня
Суд вирішив подальшу долю колишнього мера Одеси Труханова
18:33  31 грудня
Які послуги з'являться у Дії в 2026 році
17:29  31 грудня
Стало відомо, якою буде погода в Україні 1 січня
31 грудня 2025, 19:24

Стало відомо, як вимикатимуть світло 1 січня

31 грудня 2025, 19:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 1 січня, в усіх регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У відомстві зазначаю, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у компанії.

Раніше керівник Держенергонагляду Анатолій Замулко заявив, що Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла. Це пов’язано із складною ситуацією в енергосистемі.

Укрэнерго відключення світла енергетика війна економіка
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
