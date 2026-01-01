Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 1 січня, у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили компанії, у всіх регіонах України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Також 1 січня діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Такі обмеження змушені запроваджувати внаслідок російських атака на енергетичні об'єкти України.

Як повідомлялось, 31 грудня внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.