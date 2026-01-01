Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року
У четвер, 1 січня, у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
Як зазначили компанії, у всіх регіонах України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Також 1 січня діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Такі обмеження змушені запроваджувати внаслідок російських атака на енергетичні об'єкти України.
Як повідомлялось, 31 грудня внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.
