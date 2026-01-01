Україна увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС: що це означає

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 1 січня, Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як зазначається, із 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до єдиної роумінгової зони з ЄС.

"Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів", – зазначили в Офісі.

