Україна увійшла до єдиної роумінгової зони ЄС: що це означає
У четвер, 1 січня, Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Як зазначається, із 1 січня 2026 року Україна офіційно приєднується до єдиної роумінгової зони з ЄС.
"Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів", – зазначили в Офісі.
Нагадаємо, в Україні створили координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури – зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла.
