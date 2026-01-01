Энергетики сообщили о графиках отключения света 2 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 2 января, во всех регионах Украины будут использоваться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.

Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атаки тысячи потребителей остались без электроснабжения.