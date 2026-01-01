17:33  01 января
01 января 2026, 20:39

Энергетики сообщили о графиках отключения света 2 января

01 января 2026, 20:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 2 января, во всех регионах Украины будут использоваться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.

Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атаки тысячи потребителей остались без электроснабжения.

Укрэнерго энергетика атака война Украина экономика
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
