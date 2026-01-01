17:33  01 січня
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
16:29  01 січня
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
13:19  01 січня
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 18:19

Українці віком від 40 років можуть отримати 2000 грн на перевірку здоров'я

01 січня 2026, 18:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
1 січня стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт сервісу.

"Якщо вам вже виповнилося 40 років і більше, через 30 днів після дня народження ви отримаєте пуш-сповіщення в Дії. Прийміть його та замовте Дія.Картку або скористайтеся вже наявною. Протягом 7 днів на неї надійдуть 2000 грн, які можна використати на скринінг здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Що включає скринінг?

  • анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я)
  • фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія)
  • лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок
  • індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Де пройти обстеження?

Пройти обстеження можна в будь-якому державному, комунальному чи приватному медзакладі, що бере участь у програмі.

Раніше ми писали про те, які послуги з'являться у Дії в 2026 році. Станом на кінець 2025 року на порталі українцям доступні вже понад 160 різних послуг.

Дія послуги здоров`я суспільство
