Українці віком від 40 років можуть отримати 2000 грн на перевірку здоров'я
1 січня стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт сервісу.
"Якщо вам вже виповнилося 40 років і більше, через 30 днів після дня народження ви отримаєте пуш-сповіщення в Дії. Прийміть його та замовте Дія.Картку або скористайтеся вже наявною. Протягом 7 днів на неї надійдуть 2000 грн, які можна використати на скринінг здоров’я", – йдеться у повідомленні.
Що включає скринінг?
- анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2-го типу та стану психічного здоров’я)
- фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія)
- лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок
- індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби — призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.
Де пройти обстеження?
Пройти обстеження можна в будь-якому державному, комунальному чи приватному медзакладі, що бере участь у програмі.
