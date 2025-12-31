15:09  31 грудня
Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини

ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні з 1 січня 2026 року запроваджується нова допомога: одноразова виплата 50 000 гривень при народженні дитини за новим законом №13532, який підписав Президент Володимир Зеленський

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний документ.

Згідно із законодавством, право на допомогу при народженні дитини має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає, і який подав відповідну заяву.

Допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються копії свідоцтва про народження дитини або рішення про встановлення опіки.

Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Як повідомлялось, Верховна Рада України підтримала закон про підвищення соціальних виплат для родин із дітьми. Згодом документи підписав Володимир Зеленський.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
