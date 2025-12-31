Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні з 1 січня 2026 року запроваджується нова допомога: одноразова виплата 50 000 гривень при народженні дитини за новим законом №13532, який підписав Президент Володимир Зеленський

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідний документ.

Згідно із законодавством, право на допомогу при народженні дитини має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає, і який подав відповідну заяву.

Допомога призначається на підставі заяви, до якої додаються копії свідоцтва про народження дитини або рішення про встановлення опіки.

Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Як повідомлялось, Верховна Рада України підтримала закон про підвищення соціальних виплат для родин із дітьми. Згодом документи підписав Володимир Зеленський.