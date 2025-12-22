Ветерани ЗСУ тепер можуть отримати у "Дії" компенсацію за автоцивілку
У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ – компенсація вартості автоцивілки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Дії".
Зазначається, що 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а другу половину – держава. Відтак поліс став абсолютно безкоштовним.
Подати заявку можна, якщо:
- є посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку "Дія";
- договір оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
- об’єм двигуна авто – до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
- авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).
Як отримати компенсацію у "Дії"?
- оновіть і зайдіть у Дію Сервіси Ветеран PRO;
- оберіть Компенсація автоцивілки;
- зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
- виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запускати повний цикл оформлення європротоколу через застосунок "Дія". Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та заповнення будь-яких паперових документів – одразу на місці події.
