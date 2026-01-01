13:19  01 січня
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
12:24  01 січня
У Харкові пролунали потужні вибухи
10:07  01 січня
Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року
UA | RU
UA | RU
01 січня 2026, 17:15

Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"

01 січня 2026, 17:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом народним депутатам, яких підозрюють у справі про отримання хабарів за голосування

Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними видання "РБК-Україна", підозри отримали Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

Суд визначив їм заставу в 40 млн гривень, 30 млн гривень, двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень.

Нагадаємо, організована група, до складу якої входили народні депутати, могла бути створена до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з розподіленими ролями, частина учасників відповідала за контроль і координацію інших членів групи, інформувала щодо проєктів законів і постанов, а також змін, які потрібно підтримати або навпаки відхилити.

Розмір "винагороди" становив від 2000 до 20 000 доларів. Причому щонайменше із літа 2025 року розмір мінімальної "винагороди" зріс до 5000 доларів.

За даними слідства, депутати отримували "гонорари" щочетверга на початку наступного місяця як особисто, так і через інших учасників групи.

Як повідомлялось, в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Раніше повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС народні депутати залог корупційна схема хабар
Справа про хабарі за голосування: суд обирає запобіжний захід нардепу від "Слуги народу"
30 грудня 2025, 17:55
Отримували від 2000 до 20 000 доларів: п’ятьом нардепам повідомили про підозри у справі про отримання хабарів за голосування
29 грудня 2025, 22:44
Підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу"
28 грудня 2025, 09:43
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
Командир відомого підрозділу, якого нібито вбили росіяни, виявився живим
01 січня 2026, 15:42
У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
У мережі показали погоню українського літака за російським БпЛА
01 січня 2026, 14:27
Останні три роки ми втрачаємо більше територій, аніж відвойовуємо
01 січня 2026, 14:07
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 13:19
Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43
У Харкові пролунали потужні вибухи
01 січня 2026, 12:24
Кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й
01 січня 2026, 11:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »