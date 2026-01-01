Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом народним депутатам, яких підозрюють у справі про отримання хабарів за голосування

Як передає RegioNews, про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними видання "РБК-Україна", підозри отримали Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

Суд визначив їм заставу в 40 млн гривень, 30 млн гривень, двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень.

Нагадаємо, організована група, до складу якої входили народні депутати, могла бути створена до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з розподіленими ролями, частина учасників відповідала за контроль і координацію інших членів групи, інформувала щодо проєктів законів і постанов, а також змін, які потрібно підтримати або навпаки відхилити.

Розмір "винагороди" становив від 2000 до 20 000 доларів. Причому щонайменше із літа 2025 року розмір мінімальної "винагороди" зріс до 5000 доларів.

За даними слідства, депутати отримували "гонорари" щочетверга на початку наступного місяця як особисто, так і через інших учасників групи.

Як повідомлялось, в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Раніше повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.